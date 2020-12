Bo Bendsneyder komt volgend seizoen toch uit in de Moto2-klasse. De 21-jarige Nederlandse coureur heeft met Pertamina Mandalika SAG Team een nieuwe werkgever gevonden.

Bendsneyder zou eigenlijk noodgedwongen een stapje terug doen en de overstap maken naar het wereldkampioenschap Supersport, een mondiale klasse voor 600cc-motoren. Dankzij zijn deal met een Indonesische titelsponsor zijn de plannen nu gewijzigd.

"Ik ben heel erg blij dat ik volgend jaar voor Pertamina Mandalika SAG Team ga rijden. Ze hebben mooie resultaten laten zien en ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen", laat Bendsneyder woensdag weten. Hij wordt teamgenoot van de ervaren Zwitser Thomas Lüthi.

Bendsneyder kwam de afgelopen vijf jaar uit in het WK wegrace. Na twee seizoenen in de Moto3, waarin hij twee keer als derde eindigde in een Grand Prix, volgden drie minder succesvolle jaren in de Moto2.

De Rotterdammer reed de laatste twee seizoenen zonder noemenswaardige resultaten voor RW Racing. Dit jaar eindigde hij als 23e in de Moto2 en dat was niet genoeg om een nieuw contract af te dwingen bij het team van eigenaar Roelof Waninge.