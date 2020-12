Michael van Gerwen weet wie zijn tegenstander in de derde ronde van het WK darts is. De nummer één van de wereld staat net als vorig jaar tegenover Ricky Evans, die woensdag zonder al te veel problemen de tweede ronde overleefde.

'Rapid Ricky', die zijn bijnaam te danken heeft aan zijn snelle manier van gooien, had in Londen alleen in de openingsset moeite met de veel tragere Mickey Mansell. Daarna kwam hij in zijn ritme en won hij met 3-1, waarbij hij op een gemiddelde van 93,61 uitkwam.

Van Gerwen en Evans streden bij het vorige WK ook voor een plek bij de laatste zestien. De Engelsman, die ook nu weer als 32e geplaatst is, kwam er toen amper aan te pas en verloor met 4-0 van de drievoudig wereldkampioen.

De partij tussen Van Gerwen en Evans staat na de Kerst op het programma. Het exacte speelschema voor de derde ronde wordt binnenkort bekendgemaakt door de PDC. Vincent van der Voort, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn ook al zeker van een plek bij de laatste 32.

Jermaine Wattimena is woensdagavond de vijfde en laatste Nederlander die de derde ronde kan bereiken. De nummer 24 van de plaatsingslijst gooit tegen de ongeplaatste Welshman Nick Kenny.

Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson bereikte woensdagmiddag net als Evans vrij probleemloos de derde ronde. De Schot was met een gemiddelde van 96,86 een maatje te groot voor de Let Madars Razma: 3-1.