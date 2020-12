Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics, heeft atleten gewaarschuwd in de aanloop naar de Olympische Spelen van komend jaar in Tokio. De Brit stelt dat dopingzondaars harder dan ooit worden aangepakt.

"Hoe groot je als atleet ook bent, je wordt meedogenloos aangepakt. De technieken zijn de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Er kan op veel meer verschillende manieren worden getest en er is veel meer kennis", zegt Coe tegen The Guardian.

"En we hebben nu ook de AIU (de Athletics Integrity Unit, red.), die uit zo'n twintig mensen bestaat, van wie er veel vooraanstaande internationale onderzoekers zijn. Ik denk dat we betere systemen hebben dan wie dan ook. Atleten kunnen in Tokio eerder worden gepakt dan bij eerdere Spelen."

Coe voert de zaak van Chris Coleman als voorbeeld van die meedogenloosheid aan. De wereldkampioen op de 100 meter werd door de AIU in oktober voor twee jaar geschorst omdat hij drie dopingtests miste, wat betekent dat hij de Spelen mist.

"De AIU is precies de onafhankelijk en emotieloze organisatie waar ik op heb aangedrongen. We laten zien dat we geen ontzag hebben of bang zijn voor onze reputatie. De AIU zal niet van iedereen een kerstkaart krijgen, maar we hebben wel het vertrouwen onder de atleten hersteld."

Onlangs werd al bekend dat Russische atleten niet welkom zijn op de Spelen, tenzij ze kunnen aantonen dat ze geen dopingverleden hebben. In dat geval mogen ze onder neutrale vlag meedoen. De Spelen beginnen op 23 juli 2021.