De Russische schaatser Mikhail Kazelin mag voorlopig niet in actie komen. De 24-jarige sprinter is tijdelijk geschorst, omdat hij in oktober positief op doping testte.

Kazelin maakte dat dinsdag zelf bekend via Facebook. "Ik weet zeker dat velen van jullie gemerkt hebben dat ik sinds eind oktober niet meer reed. Om roddels en speculaties te vermijden, wil ik de situatie verduidelijken."

De schaatser biecht op dat hij twee maanden geleden positief is getest door het Russische antidopingbureau RUSADA. "Natuurlijk was dat nieuws een schok voor me, maar ik weet wel waar het vandaan komt. Een voedingssupplement dat ik kort voor de test nam, bleek een verboden stof te bevatten."

"We zijn nu bezig met aanvullend onderzoek om te bewijzen dat ik het slachtoffer ben geworden van een fout van de producent. Ik kan volledig oprecht zeggen dat ik nooit bewust een verboden middel heb gebruikt, dus ik heb een zuiver geweten."

Kazelin vooral actief in B-groep bij World Cups

Kazelin werd in 2014 tweede bij het WK voor junioren, maar maakt sinds zijn overstap naar de senioren minder indruk. Hij moet het bij World Cups vooral doen met een plaats in de B-groep en eindigde in 2017 als dertiende bij het EK sprint. Een jaar later werd hij wel sprintkampioen van zijn land.

In het verleden werden ook Russische schaatsers als Pavel Kulizhnikov en Denis Yuskov positief getest op doping. Zij ontbraken daardoor twee jaar geleden bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Vanwege een internationale schorsing voor Rusland mochten Russische sporters van onbesproken reputatie daar uitsluitend uitkomen onder een neutrale vlag. Bij de Olympische Zomerspelen van Tokio (2021) en de Winterspelen van Peking (2022) is die regel ook nog van kracht.