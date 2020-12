LeBron James heeft in de nach van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een valse start van het NBA-seizoen niet kunnen voorkomen voor Los Angeles Lakers. De regerend kampioen ging in het STAPLES Center met 109-116 onderuit tegen stadgenoot Los Angeles Clippers.

De Clippers namen vanaf het begin het initiatief en stonden continu op voorsprong. De 22 punten, vijf rebounds en vijf assists van de bijna 36-jarige James veranderden daar niets aan.

Vorig seizoen loodste James de Lakers naar een historische zeventiende NBA-titel. Voor de sterspeler zelf was het zijn vierde kampioenschap, na eerdere successen met Miami Heat (2012 en 2013) en Cleveland Cavaliers (2016).

Begin deze maand verlengde James zijn megacontract bij de Lakers, waarvoor hij sinds de zomer van 2018 speelt, nog met twee jaar tot en met het seizoen 2022/2023. Hij gaat in de laatste twee seizoenen zo'n 85 miljoen dollar (70 miljoen euro) verdienen.

Alle NBA-wedstrijden worden dit seizoen gewoon weer in de stadions van de clubs gespeeld. Vorig seizoen werden de play-offduels vanwege de coronapandemie in een strikte bubbel in Disney World afgewerkt.

Brooklyn Nets-Golden State Warriors, de andere wedstrijd die in de nacht van dinsdag op woensdag werd gespeeld, eindigde in 125-99. Alle andere clubs komen in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst in actie.