Dirk van Duijvenbode vindt dat hij het ongelijk van de Nederlandse commentatoren en analytici heeft bewezen na zijn stunt bij het WK darts. De 28-jarige Katwijker versloeg dinsdag in de tweede ronde oud-wereldkampioen Rob Cross.

"Op de Grand Prix of Darts was ik nooit een favoriet bij de analisten en commentatoren in Nederland. Ik heb hun ongelijk bewezen. Ik houd ervan om de underdog te zijn", zei Van Duijvenbode op zijn persconferentie na zijn zege op Cross.

"Dit is een groot moment voor me", vervolgde Van Duijvenbode. "Voorafgaand aan het toernooi vroegen journalisten wat mijn doel was. Minimaal de kwartfinale, luidde mijn antwoord. Ik heb in mijn laatste drie televisietoernooien de kwartfinales bereikt. Waarom zou ik dan een tweede ronde als doel stellen?"

"Het WK is wel anders. De beste spelers presteren niet vanwege de hoge druk", aldus Van Duijvenbode, die zelf ook meer druk ervaart. "Het blijft een televisietoernooi, zo moet je het ook benaderen. Maar er is zoveel meer aandacht. Ik voel mijn vingers trillen, ik ben nerveuzer en mijn handen zweten vaker."

Van Duijvenbode keek in zijn partij tegen Cross twee keer tegen een achterstand aan, maar hij richtte zich steeds op en won de vijfde en beslissende set. "Ik had de eerste set moeten winnen en dat zat in mijn hoofd. Maar hij schreeuwde een hoop en dat doe je niet als je vertrouwen in de zege hebt. Dat prentte ik steeds in mijn hoofd."

De 28-jarige Van Duijvenbode neemt het na Kerst in de derde ronde op tegen de lager geplaatste Adam Hunt. Of de Katwijker, de nummer 43 van de wereldranglijst, de favoriet is voor tegen de mondiale 76? "Niemand kan mij meer druk opleggen dan ikzelf."