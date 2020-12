De start van het nieuwe Formule E-seizoen is uitgesteld. De openingsraces in de Chileense hoofdstad Santiago kunnen door de coronapandemie niet op 16 en 17 januari worden gehouden.

De Formule E meldt dinsdag in een verklaring dat de organisatie met de stad Santiago in gesprek is om een nieuwe datum te vinden voor de races.

De Chileense regering stelde maandag vanwege een gemuteerde variant van het coronavirus een reisverbod van veertien dagen in voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk.

De meerderheid van de Formule E-teams en hun werknemers komt uit het VK. Het was de bedoeling dat er vanaf 26 december een begin zou worden gemaakt met het opbouwen van het Parque O'Higgins Circuit.

Op de definitieve kalender voor het seizoen 2021 staan voorlopig alleen twee races in het Saudi-Arabische Diriyah op 26 en 27 februari. Er komen waarschijnlijk ook races in Rome, Parijs, Monaco, Seoel, Berlijn, New York, Londen, het Chinese Sanya en Mexico-Stad, maar die zijn nog niet bevestigd.

Nyck de Vries (Mercedes) en Robin Frijns (Audi) zijn net als vorig seizoen de Nederlandse coureurs in de raceklasse voor elektrische auto's.