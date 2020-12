Volgens de eigen cijfers van GLORY maakten zaterdag ruim 100.000 mensen gebruik van pay-per-view om naar het gevecht tussen Badr Hari en Benjamin Adegbuyi te kijken. Die cijfers overtroffen de verwachtingen van de kickboksbond.

Mensen konden zaterdag tegen betaling van 12,99 euro online naar GLORY 76 kijken. "We hebben ruim 100.000 streams verkocht en er komen nog steeds nieuwe cijfers uit verschillende landen binnen", zegt GLORY-topman Robbie Timmers dinsdag tegen NU.nl

"Daar zijn we absoluut blij mee. Vooraf hadden we een aantal begrotingen gemaakt en die 100.000 kijkers overtreft onze beste verwachtingen."

Het was de eerste keer dat een GLORY-evenement alleen via pay-per-view te zien was. "In de Verenigde Staten is dat heel normaal, maar in Nederland zijn mensen er niet aan gewend", vertelt Timmers. "We hadden verwacht dat we misschien twee of drie evenementen nodig zouden hebben om het publiek te overtuigen. Maar het blijkt meteen al aan te slaan en daar zijn we heel blij mee."

Op de Facebook- en Instagram-pagina van GLORY werden meerdere klachten achtergelaten over de slechte bereikbaarheid en kwaliteit van de stream. "Doordat heel veel mensen zaterdagavond tegelijk inlogden, haperde het betalingssysteem", legt Timmers uit. "Voor het evenement van komende maand gaan we opschalen zodat dit niet meer gebeurt. Maar over het algemeen waren de reacties over de stream heel positief."

GLORY afhankelijk van Hari en Verhoeven

Zonder publiek in de zaal wist GLORY dankzij de pay-per-views toch een winstgevend evenement te draaien. De kickboksbond lijkt daarvoor wel afhankelijk van de grote namen Hari en Rico Verhoeven.

"Het wordt een uitdaging om ervoor te zorgen dat andere vechters ook zo populair worden als Hari en Verhoeven, maar dat is zeker niet onmogelijk", stelt de GLORY-topman. "Kijk maar naar Jamal Ben Saddik, de komende tegenstander van Verhoeven. Die is in korte tijd ook bij veel mensen bekend geworden."

De 36-jarige Hari liet na zijn nederlaag tegen Adegbuyi weten zich te beraden op zijn toekomst. "We hebben na het gevecht kort contact gehad met Badr. Hij gaat alles rond de feestdagen even laten bezinken en daarna zullen we naar de toekomst kijken", zegt Timmers, die matchmaker en hoofd talentenscouting is bij GLORY.

Benjamin Adegbuyi wordt gehuldigd na zijn zege op Badr Hari.

GLORY hoopt dat Hari doorgaat

De GLORY-topman hoopt dat Hari actief blijft. "Wij hebben Badr er natuurlijk graag bij. Het is een spectaculaire vechter waar mensen graag naar kijken. Ik weet zeker dat iedere vechter nog altijd slecht slaapt in de nacht voor een duel met Badr."

De Amsterdammer heeft sinds zijn overstap naar GLORY in 2016 geen enkele officiële zege op zijn naam staan. "Zijn cijfers van de laatste tijd zijn natuurlijk niet goed. Maar als je de gevechten zelf bekijkt, dan krijg je een heel ander beeld. Hari heeft het Verhoeven heel erg lastig gemaakt en was ook tegen Adegbuyi sterk", vindt Timmers.

"Maar door één rake klap veranderde dat. Dat is ook waarom zoveel mensen kickboksen live willen zien. Elke klap kan de wedstrijd beslissen, je zit steeds op het puntje van je stoel."

Op 30 januari staat het volgende evenement van GLORY op het programma, met als hoofdgevecht het duel tussen Verhoeven en Ben Saddik om de wereldtitel zwaargewicht.