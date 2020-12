Organisator ASO zet speciale chartervluchten in om alle deelnemers aan de Dakar Rally tijdig aan de start in de Saoedi-Arabische stad Djedda te krijgen. De maatregel is genomen omdat het land een internationaal vliegverbod heeft ingevoerd vanwege de coronapandemie.

ASO krijgt de vluchten wel naar Saoedi-Arabië, doordat het toestemming heeft van het ministerie van Sport. Het land wil graag dat de beroemde woestijnrally doorgaat.

Saoedi-Arabië is voor de tweede keer gastheer van het evenement, dat oorspronkelijk in Afrika en later in Zuid-Amerika werd gehouden. De rally begint op 3 januari en duurt tot en met 15 januari.

De in totaal 679 voertuigen zijn begin december ingescheept in Marseille en zullen vlak voor de jaarwisseling aankomen in de haven van Djedda. De trucks van Kamaz, die al jaren de rally domineren, zijn in een konvooi onderweg van Rusland naar Saoedi-Arabië.

Er doen dit jaar 31 Nederlanders mee, minder dan de voorgaande jaren gebruikelijk was. Bekende Nederlandse deelnemers zijn Bernhard ten Brinke, Erik van Loon en de broers Tim en Tom Coronel.