De in het iNADO verzamelde nationale antidopinginstanties vinden de opgelegde sancties voor de Russische sport niet streng genoeg. Ze snappen niet dat sporttribunaal CAS de schorsing donderdag terugbracht van vier naar twee jaar.

De tweejarige schorsing betekent nog altijd dat Rusland niet mag deelnemen aan onder meer de komende twee edities van de Olympische Spelen. Het iNADO, waartoe onder meer de Nederlandse Dopingautoriteit behoort, is echter niet tevreden met het besluit.

"Het is moeilijk te begrijpen waarom de grootste schending van de antidopingregels en sportwaarden niet dezelfde schorsing van vier jaar oplevert die elke individuele atleet zou krijgen voor opzettelijk bedrog", stelt de organisatie maandag.

"Door de opgelegde sancties af te zwakken, zal het door de Russische overheid ondersteunde stelsel van doping en misleiding niet alle gevolgen ondervinden die het verdient."

WADA ook al teleurgesteld

Het CAS nam de eind 2019 door het wereldantidopingbureau WADA uitgesproken straf voor Rusland wegens grootscheepse dopingfraude maar ten dele over nadat de Russen, onder druk van de overheid, in beroep waren gegaan. Ook het WADA vond het oordeel van het CAS al teleurstellend.

Het iNADO noemt de uitsluiting van Rusland voor de Spelen in 2021 en 2022 weliswaar een belangrijke sanctie, maar er is onvrede over het feit dat Russische atleten (mits ze geen dopingverleden hebben) wel onder neutrale vlag mee mogen doen en in de kleuren van hun land zullen uitkomen.

De instantie noemt het een slechte boodschap richting huidige en toekomstige atleten wat betreft het tolereren van doping. "De sport had dit hoofdstuk moeten afsluiten door te laten zien dat zij die valsspelen, bedriegen en ontkennen, duidelijke en heldere consequenties moeten dragen. Dit is nu slechts ten dele gelukt."