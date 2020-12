Slechts 71 dagen nadat Los Angeles Lakers in een coronabubbel in Disney World de titel in de NBA veroverde, gaat de Amerikaanse basketbalcompetitie dinsdag weer van start. Nu wel weer met uit- en thuiswedstrijden en publiek bij sommige duels, maar ook met veel onzekerheid.

"Het is anders", zegt Luka Doncic, de Sloveense vedette van Dallas Mavericks. "Sommige spelers zullen corona krijgen en kunnen een aantal dagen niet bij het team zijn. Dat zal invloed op de competitie hebben."

De NBA meldde eind november bij de start van de voorbereidingen 48 positief geteste spelers. Bij de laatste testronde, op 16 december, was slechts sprake van één positieve uitslag.

Alle NBA-spelers hebben tijdens het kortste off-season ooit een 134 pagina's tellend boekwerk ontvangen, waarin een hele reeks gedragsregels staat. Zo dienen zij publieke bijeenkomsten met meer dan vijftien personen te mijden en mogen ze geen horeca bezoeken. Uitspelende ploegen mogen maximaal zeventien spelers meenemen.

Clubs spelen in het reguliere seizoen 72 duels, 10 minder dan normaal. Veel teams spelen twee keer op rij tegen elkaar op dezelfde locatie om reisbewegingen te beperken. De Canadese ploeg Toronto Raptors werkt zijn thuisduels af in Florida, zodat de NBA-kampioen van 2019 geen last heeft van grensbeperkingen.

LA Lakers-speler Montrezl Harrell valt bij een oefenduel bijna tussen het schaarse publiek. LA Lakers-speler Montrezl Harrell valt bij een oefenduel bijna tussen het schaarse publiek. Foto: Pro Shots

Stadions blijven overwegend leeg

De basketbalstadions zullen grotendeels leeg blijven, sommige ploegen spelen helemaal zonder publiek. Een ambitieus plan van de Golden State Warriors om in een halfvol stadion te spelen, werd door de lokale overheid in San Francisco afgekeurd.

Cleveland Cavaliers laat bijvoorbeeld slechts driehonderd fans toe. Bij Orlando Magic is het maximum voorlopig vierduizend toeschouwers. Zij moeten een mondkapje dragen. De fans die dicht bij het speelveld zitten, moeten eerst een sneltest ondergaan.

"Gezondheid en veiligheid staan voorop", zegt Magic-directeur Alex Martins. "We willen dat iedereen zich op zijn gemak en veilig voelt."

Het nieuwe seizoen begint dinsdag in New York met een duel tussen Brooklyn Nets en Golden State Warriors, gevolgd door titelverdediger LA Lakers die het opneemt tegen stadgenoot LA Clippers.

Voor het eerst sinds maart worden dan weer wedstrijden in de eigen stadions gespeeld. De competitie moet in juli, kort voor het begin van de Olympische Spelen, zijn afgerond.