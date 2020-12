Wout van Aert baalde zondag van zijn tactische keuzes in de Citadelcross van Namen. Hij hielp Mathieu van der Poel in het eerste onderlinge duel tussen de veldrittoppers deze winter aan de zege.

"Ik denk dat ik de prijs van de domste renner verdien", zei Van Aert tegen Sporza. "Ik breng Mathieu eigenlijk terug in de koers en had beter moeten weten. Ik zie het als een beetje gebrek aan zelfvertrouwen."

Van der Poel en Van Aert begonnen als torenhoge favorieten aan de Waalse cross, maar de pas 21-jarige Brit Tom Pidcock reed lange tijd alleen op kop. De Nederlander kon het gat niet dichtrijden, waarna zijn Belgische rivaal met Van der Poel in het wiel wél naar Pidcock toe reed.

"Ik had Mathieu het gat moeten laten dichtrijden", besefte de renner van Jumbo-Visma. "Want ik weet dat hij durft te doen alsof het beste er bij hem vanaf is."

Het podium in Namen met vanaf links Van Aert, Van der Poel en Pidcock. Het podium in Namen met vanaf links Van Aert, Van der Poel en Pidcock.

Van der Poel reed uur lang op limiet

Van der Poel moest diep gaan om Pidcock en Van Aert te kloppen. "Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat ik nog overschot had. Het was een uur lang op de limiet rijden."

De Nederlander vond niet dat zijn Belgische rivaal een tactische fout had gemaakt. "In mijn eentje had ik het gat nooit dichtgereden, want ik had niets meer over. We moesten gewoon allebei ons eigen tempo rijden."

De kalender van de wereldbeker is deze winter flink opgeschud door de coronapandemie. Veel crossen gaan dit seizoen niet door. Volgende maand staan nog wel koersen in het Zeeuwse Hulst en het Belgische Overijse op het programma.