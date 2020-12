Badr Hari heeft zaterdagavond zijn neus gebroken in het kickboksgevecht met Benjamin Adegbuyi. De zwaargewicht verloor door een technische knock-out in de derde ronde.

In de eerste twee rondes in Rotterdam had Hari het overwicht, maar één rake klap van Adegbuyi aan het begin van de derde ronde veranderde alles.

Hari ging eerst voor acht seconden neer. De Amsterdammer die onder Marokkaanse vlag vecht, hervatte daarna de strijd. Maar al snel bleek hij niet verder te kunnen.

Hari's trainer Mike Passenier bevestigt zondagmiddag in gesprek met NU.nl dat Hari een gebroken neus heeft opgelopen. Vanwege zijn blessure verscheen Hari zaterdagavond niet meer bij de media.

Hari gaat zich beraden op toekomst

Hari zei in de aanloop naar het gevecht nog dat hij zijn zinnen in 2021 op de wereldtitel van GLORY had gezet. Het is nog onduidelijk of daar na de nederlaag tegen Adegbuyi verandering in komt.

"We nemen nu eerst even rust en gaan ons dan beraden. We zullen overleggen met GLORY, dan komt het wel weer goed", zegt Passenier.

De laatste zege van Hari dateert alweer van 2015. Sindsdien moest hij tweemaal geblesseerd opgeven tegen Rico Verhoeven en wist hij wel te winnen van Hesdy Gerges, maar die partij werd ongeldig verklaard omdat beide kickboksers positief testten op doping. De nederlaag tegen Adegbuyi was de zestiende verliespartij in 123 optredens.

Op 30 januari staat het volgende evenement van GLORY op het programma, waarbij wereldkampioen Verhoeven en Jamal Ben Saddik strijden om de titel in het zwaargewicht.