Bokser Saúl 'Canelo' Álvarez heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) twee wereldtitels veroverd. De Mexicaan versloeg in Texas titelhouder Callum Smith, die daarmee zijn eerste nederlaag leed.

De dertigjarige Álvarez was na twaalf ronden in het San Antonio Alamodome, waar 15.000 toeschouwers aanwezig waren, op punten te sterk voor de even oude Smith: 119-109, 119-109 en 117-111.

Álvarez nam door de zege de wereldtitel van de boksbond WBA over van Smith en pakte ook de vacante wereldtitel van de WBC in het supermiddengewicht. Álvarez had beide wereldtitels in 2018 ook al in handen en heeft nu twee van de vier wereldtitels in het supermiddengewicht op zijn naam staan.

De zege op Smith was voor Álvarez zijn 54e overwinning in 57 wedstrijden. 'Canelo' verloor in 2013 alleen van Floyd Mayweather en twee partijen eindigden onbeslist. Voor Smith was het zijn eerste nederlaag in 28 wedstrijden.

"Ik ben de beste ter wereld. In de eerste ronde probeerde ik te zien wat hij in zich had, zoals zijn vaardigheden of wat dan ook. Maar zoals je kunt zien, heb ik laten zien wat ik ben", zei een dolblije Álvarez na zijn overwinning.

"Dit is een van de mooiste avonden uit mijn leven. Ik wil doorgaan voor nog meer riemen. Het maakt me niet uit wie ze nu in handen heeft. Ik ren voor niemand weg. Ik heb tegen de beste boksers gevochten en ik heb de wereld laten zien dat ik vecht als de beste", aldus Álvarez.