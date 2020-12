Met de knock-out op Badr Hari boekte kickbokser Benjamin Adegbuyi zaterdag een van de mooiste zeges uit zijn carrière. De trainingspartner van Rico Verhoeven sloeg aan het begin van de derde ronde verrassend toe.

Enkele minuten na het gevecht in Rotterdam was Hari al op weg naar huis. De Marokkaanse Amsterdammer had geen trek in interviews en stapte met vermoedelijk een gebroken neus in de auto.

Vooraf had Hari nog wel zin om met de pers te praten. Hij kondigde een zege met knock-out in de eerste ronde aan en vergeleek de kickbokswedstrijd met Real Madrid tegen sc Heerenveen.

"Hij weet goed hoe hij een gevecht moet verkopen", zei Adegbuyi over de trashtalk van zijn tegenstander. "Ik wist dat het niet zou gaan zoals hij voorspelde. Het zou een zwaar gevecht worden. Ik heb hem gezegd dat ik hem pijn zou doen."

De uitspraken van Hari pasten volgens Adegbuyi bij zijn imago. "Dit is zijn manier om een beeld neer te zetten. Dat doet hij goed, maar ik liet me er niet door afleiden, want ik ben een kalme jongen. Ik was extra gretig om te bewijzen dat het niet zou gaan zoals Hari zei."

Adegbuyi bezorgde Hari pas zijn zestiende nederlaag in 122 wedstrijden. "Hij is een legende in onze sport. Daarom is dit een van mijn mooiste overwinningen", zei de Roemeen.

212 Terugblik: 'Fout van Hari werd slim afgestraft door Adegbuyi'

'Benny kon counterstoot pas plaatsen als Hari trager werd'

De eerste twee rondes in Rotterdam gingen zaterdag naar Hari en toen Adegbuyi aan het einde van de tweede ronde acht tellen kreeg, leek zijn einde nabij. Maar één rake klap op de neus van Hari in het begin van de derde ronde veranderde alles.

Hari ging in korte tijd twee keer neer met een hevig bloedende neus en stond niet meer op. Adegbuyi's trainer Dennis Krauweel vertelde dat het gevecht grotendeels volgens plan was verlopen.

"Hari is een hele intelligente vechter, die met zijn explosiviteit altijd gevaarlijk is, maar fysiek is 'Benny' sterker. En 'Benny' heeft een hele goede counterstoot, maar die kan hij pas goed plaatsen als Hari wat trager wordt. Dat was in de derde ronde het geval."

Adegbuyi na het gevecht, met rechts trainer Dennis Krauweel. Adegbuyi na het gevecht, met rechts trainer Dennis Krauweel. Foto: GLORY

Verhoeven belde Adegbuyi tien minuten voor gevecht

Behalve Adegbuyi traint ook Verhoeven onder Krauweel. De wereldkampioen sparde de afgelopen periode veelvuldig met de Roemeen.

Verhoeven belde zijn trainingpartner tien minuten voor het gevecht nog op. "Rico is een vriend, ik ben dankbaar voor zijn hulp. Hij zei: blijf kalm en maak geen fouten, dan win je. Toch maakte in een fout in de tweede ronde, maar het eindresultaat is het belangrijkste", zei Adegbuyi.

In de dertien weken voor het gevecht trainde Adegbuyi dagelijks in Nederland met Krauweel en Verhoeven. In die periode was hij slechts een week bij zijn familie in Roemenië.

"In deze sport draait het om opofferingen. Ik ben echt blij dat het trainingskamp voorbij is, want het was loodzwaar. Morgen zit ik op het eerste vliegtuig naar Roemenië om Kerst te gaan vieren met mijn familie."