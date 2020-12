Badr Hari heeft zaterdag zijn kickboksgevecht met Benjamin Adegbuyi verloren. Het zwaargewicht ging bij GLORY 76 in Ahoy Rotterdam in het begin van de derde ronde knock-out.

Het was de zeventiende nederlaag in 123 duels in de carrière van de 36-jarige Hari. Vooraf had Hari een eenvoudige zege voorspeld tegen de een jaar jongere Roemeen. “Ik sla hem in de eerste ronde knock-out, dit is makkelijk geld verdienen”, zei hij.

Adegbuyi, die een trainingspartner is van Rico Verhoeven, bood in de gelijkopgaande eerste ronde goed partij. Hari kwam drie keer ten val, zonder daarvoor acht seconden te krijgen.

In de tweede ronde moest Adegbuyi wel behoorlijk incasseren en aan het einde ging hij voor acht seconden tegen het canvas. Hari probeerde het daarna af te maken, maar de bel voor het einde van de ronde kwam te vroeg.

Adegbuyi begon daarna agressief aan de derde ronde. Hij sloeg Hari al snel voor acht seconden tegen de grond. Kort daarna kwam de knock-out, met een klap op de neus van Hari.

Badr Hari kort na zijn verlies tegen Benjamin Adegbuyi Badr Hari kort na zijn verlies tegen Benjamin Adegbuyi Foto: ANP

Verhoeven komt bij GLORY 77 in actie

GLORY 76 was het eerste evenement van de kicksportbond in corona-tijd. Op 30 januari neemt wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven het in een titelgevecht op GLORY 77 op tegen uitdager Jamal Ben Saddik.

Voorafgaand aan de confrontatie tussen Hari en Adegbuyi verdedigde de Fransman Cédric Doumbé met succes zijn wereldtitel in het weltergewicht door zijn landgenoot Karim Ghajji in de derde ronde knock-out te slaan.

Doumbé zou het in Rotterdam aanvankelijk in een titelgevecht opnemen tegen Murthel Groenhart, maar de Amsterdammer moest zich een week van tevoren geblesseerd afmelden.