De eerste ronde is achter de rug en het is moeilijk te bepalen wie in deze eerste drie minuten als winnaar uit de bus is gekomen. Hari deelt af en toe rake klappen uit, maar hij ontbeert overduidelijk ritme en is al een paar keer tegen de grond gegaan. Benjamin Adegbuyi maakt ook geen overtuigende indruk en komt niet verder dan wat trappen op het onderstel van Hari.