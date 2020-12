Dartslegende Paul Lim boekte vrijdag een van de spraakmakendste zeges tot nu toe op het WK in Londen. De 66-jarige Singaporees leek in de openingsronde op weg naar een nederlaag tegen Luke Humphries, maar won alsnog.

Lim stond met 2-0 achter in sets en kwam in de vierde set met 2-1 achter in legs, maar bleef strijden en won met 3-2. Een bizarre voorlaatste leg, waarin beide spelers veel pijlen op hun dubbel misten, gaf de doorslag. Humphries was de laatste twee jaar nog kwartfinalist.

"Ik speelde niet eens heel slecht. Ik bleef druk zetten en erin geloven. Een wedstrijd is niet voorbij totdat je de finish hebt gehaald", zei Lim na zijn overwinning tegen de journalisten in Alexandra Palace.

De routinier, die in 1990 de eerste was die live op televisie een negendarter gooide, deed twaalf keer mee aan het WK van de BDO en is er nu voor de dertiende keer bij op het WK van de PDC.

Paul Lim betreedt een leeg Alexandra Palace voor zijn partij tegen Luke Humphries. Paul Lim betreedt een leeg Alexandra Palace voor zijn partij tegen Luke Humphries. Foto: ANP

'Heb nu meer gedart dan ooit'

Tijdens zijn laatste vijf WK-deelnames speelde Lim een bijrol; hij slaagde er slechts één keer in om voorbij de eerste ronde te komen. De laatste twee keer verloor hij direct vrij kansloos.

"Maar ter voorbereiding heb ik nu meer gedart dan ooit", doelde hij op de tijd die hij thuis doorbracht vanwege de coronacrisis. "Dat heeft geholpen. Het heeft me meer vertrouwen gegeven en dat komt mijn spel ten goede. Ik heb het nog steeds in me."

De Singaporees haalt nog steeds plezier uit het darts. "Waar ik ook kom, mensen kijken tegen me op, omdat ik al zo lang meedoe. Ik vind het mooi dat darts zo veel groter is geworden. Je ziet het nu wereldwijd op televisie. Het motiveert me. Pas als ik er geen zin meer in heb, stop ik."

Lim staat in de tweede ronde van het WK voor een zware opdracht, want hij treft de in vorm verkerende Dimitri Van den Bergh. De Belg wordt gezien als een van de outsiders voor de titel.