De nationale topcompetities in het badminton en het handbal worden tijdens de huidige lockdown in Nederland niet hervat. Beide sportbonden vinden het gezien de omstandigheden niet verstandig om de competities op korte termijn weer op te starten.

Ondanks de lockdown tot 19 januari mogen topcompetities in tal van sporten worden hervat. Het profvoetbal had al een uitzonderingspositie en vanaf 16 januari wordt er onder meer in het basketbal en het korfbal weer gespeeld in de hoogste klassen in Nederland. Voor het badminton en het handbal komt dat echter te vroeg.

Badminton Nederland zegt in een persbericht dat er "veel haken en ogen zitten" aan een herstart voor 19 januari. Ook vindt de bond dat de hervatting van de competitie in tegenspraak is met de oproep van het kabinet aan de maatschappij het aantal reisbewegingen te beperken om zo het coronavirus terug te dringen.

Volgens de badmintonbond is het door het NOC*NSF opgestelde protocol voor topsportcompetities niet waterdicht. "Het gaat hierbij onder meer om de kosten voor coronatesten en extra reiskosten die Badminton Nederland en de verenigingen momenteel moeilijk kunnen dragen. Daarnaast beschikt een deel van de verenigingen waarschijnlijk niet over de eigen sporthal en is de mening onder de spelers verschillend."

Badminton Nederland wil in januari bekijken of en in welke vorm de Eredivisie verder kan gaan.

De Nederlandse handbalvrouwen kwamen de afgelopen twee weken wel in actie op het EK. Foto: ANP

Handbalbond denkt aan herstart in februari

Ook het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft besloten de voortgang van de competitie nog even te laten wachten. In januari wordt wel weer begonnen met trainen, maar het streven is de herstart van de competitie te plannen in februari.

"Bijna alle spelers uit onze hoogste competitie werken naast hun sport en er zullen werkgevers zijn, bijvoorbeeld in de zorg, die niet willen dat hun werknemers weer gaan sporten in competitieverband. Als bond hebben we deze belangen meegenomen in de beslissing", aldus Sjors Röttger, algemeen directeur van het NHV.

De handbalbond wil eerst zien hoe de protocollen in trainingen worden toegepast en zal dan een datum bepalen wanneer de competities worden hervat.