Dirk van Duijvenbode heeft zich vrijdag dankzij een knappe comeback geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Zuid-Hollander kwam met 0-2 in sets achter tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won met 3-2.

Het is de eerste zege ooit van de 28-jarige Van Duijvenbode op het WK, nadat hij vijf jaar geleden in de eerste ronde verloor van Raymond van Barneveld. In de tweede ronde stuit hij op Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.

Door de overwinning van Van Duijvenbode zijn er nu zeven Nederlanders zeker van een plek in de tweede ronde.

Donderdag versloeg Ron Meulenkamp de Kroaat Boris Krcmar en drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert, Jermaine Wattimena en Vincent van der Voort hebben een 'bye' in de eerste ronde. Niels Zonneveld is de enige van de elf Nederlanders die is uitgeschakeld.

Dirk van Duijvenbode speelde sterk in de laatste drie sets. Foto: ANP

Brooks houdt hoog niveau niet vast

Zowel Brooks als Van Duijvenbode streed vrijdag voor zijn eerste zege ooit op een WK. Voor de twintigjarige Brooks was het zelfs zijn debuut, maar zenuwen waren er in het begin niet bij de talentvolle Engelsman. Hij startte voortvarend met legs in zestien, dertien en twaalf pijlen en een gemiddelde van 108 in de eerste set (3-0).

Nadat Brooks met 1-3 ook de tweede set had gepakt, moest Van Duijvenbode vrezen voor uitschakeling. Zeker toen de nummer 113 van de wereldranglijst in de derde set ook de eerste leg won.

Van Duijvenbode was op tijd bij de les. De mondiale nummer 43 herstelde zich door negen legs op rij te pakken, terwijl de scores van Brooks steeds slechter werden. Typerend was het missen van de 'grote' 10, waardoor hij in de laatste leg niet kon finishen. Van Duijvenbode maakte het vervolgens met dubbel 4 af. Hij gooide in totaal vijf 180'ers, tegenover één van Brooks. Het gemiddelde was van Brooks was wel nipt hoger: 92,70 om 92,57.