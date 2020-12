Vorig jaar keken 3,5 miljoen Nederlanders op tv naar het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Als Hari zaterdagavond voor het eerst sinds dat moment weer in actie komt, wordt zijn gevecht met Benjamin Adegbuyi niet eens op televisie uitgezonden.

Een videostream van GLORY 76, waarvan Hari tegen Adegbuyi zaterdag het hoofdgevecht is, wordt via de website van de kickboksbond aangeboden voor 12,99 euro.

"Een bewuste keuze", vertelt GLORY-topman Robbie Timmers. "We denken dat dit de beste manier is om fans aan ons te binden. Mensen raken steeds meer gewend aan het afsluiten van abonnementen om sport of entertainment te kijken, zoals bij Netflix of Amazon."

Ook Hari verwacht dat pay-per-view een succes gaat worden. "Ik weet dat mijn fans wereldwijd zullen kijken, thuis of vanuit de koffiehuizen. Ze zullen me op afstand steunen", zei de kickbokser in de aanloop naar het gevecht.

"Dit is een nieuwe manier van sport kijken. Je moet revolutionair zijn", aldus de Marokkaanse Amsterdammer. "Misschien wordt het nu al geweldig, maar misschien duurt het wel twee of drie gevechten voordat mensen gewend raken."

"Maar op de lange termijn is pay-per-view een geweldige manier om de gevechten te volgen. Je zit er boven op de actie. Het internet zal ontploffen, want ik geef de fans wat ze willen zien."

GLORY werd in coronatijd na faillissement overgenomen

GLORY is zaterdag misschien wel de laatste grote sportbond die zijn wedstrijden hervat in de coronacrisis. De kickboksorganisatie ging de afgelopen maanden door een diep financieel dal.

Een deel van het bedrijf werd failliet verklaard en later overgenomen. De contracten met alle vechters bleven intact, maar een groot deel van het bestuur en personeel is verdwenen.

De 41-jarige Timmers schoof daardoor door naar de positie van head of talent en matchmaker en is verantwoordelijk voor het plannen van gevechten en onderhandelt met kickboksers over contracten.

"GLORY groeide hard en deed daarom veel investeringen, maar toen de coronacrisis uitbrak, trokken investeerders zich terug", verklaart Timmers de financiële problemen. "Natuurlijk is het een spannende periode geweest, maar dat geldt voor heel veel bedrijven in coronatijd. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het helemaal mis zou gaan."

GLORY-topman Robbie Timmers (midden) is verantwoordelijk voor het plannen van gevechten. GLORY-topman Robbie Timmers (midden) is verantwoordelijk voor het plannen van gevechten. Foto: Glory

'In de VS is pay-per-view heel normaal'

Nu de bestuurlijke problemen achter de rug zijn, richt GLORY zich op de toekomst. Daarin moet pay-per-view een belangrijke inkomstenbron worden. "In de Verenigde Staten is deze manier van sport kijken al heel normaal", zegt Timmers. "Kijk naar Mike Tyson, die verdiende onlangs 10 miljoen dollar (ruim 8 miljoen euro, red.) met één gevecht."

Exacte cijfers over het aantal mensen dat zich al heeft aangemeld om het duel tussen Hari en Adegbuyi te kunnen zien, heeft Timmers nog niet. "Maar ik heb wel gehoord dat de verkoop echt boven verwachting verloopt."

Na het gevecht van zaterdag staat vooralsnog alleen GLORY 77 (op 30 januari) gepland, waarbij Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in het hoofdgevecht tegenover elkaar staan. "We zijn al volop bezig met het plannen van nieuwe evenementen. Als pay-per-view een succes wordt, dan kunnen we financieel echt stappen gaan zetten", kondigt Timmers aan. "Dan gaan we veel meer en grotere toernooien organiseren."

Hari tegen Adegbuyi begint zaterdag naar verwachting tussen 21.30 en 22.30 uur op een locatie in Rotterdam die vanwege veiligheidsredenen geheim wordt gehouden.