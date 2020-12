Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag voor de vierde keer op rij een medaille in de wereldbeker gewonnen. De 27-jarige Gelderse pakte net als vorige week zilver in Innsbruck.

Bos moest over twee heats alleen de Oostenrijkse Janine Flock voor zich dulden. Ze was 0,21 seconden langzamer dan de drievoudig Europees kampioene.

Na de eerste run stond Bos nog derde, maar dankzij een sterke tweede heat passeerde ze de Italiaanse Valentina Margaglio. De Nederlandse was wel slechts één honderdste sneller dan de Duitse Jacqueline Lölling, die het brons voor zich opeiste.

"Ik ben heel blij dat ik op deze manier het jaar afsluit", zei Bos na afloop. "Dat ik hier van Janine verlies is geen schande. Zij bewijst nogmaals dat ze wel de koningin is van haar thuisbaan. Ik maakte in de tweede run nog wel een klein foutje in bocht tien, maar zonder dat foutje had ik hier ook niet gewonnen."

Kimberley Bos is dolblij met haar zilveren medaille in Innsbruck. Kimberley Bos is dolblij met haar zilveren medaille in Innsbruck. Foto: ANP

Bos tweede in wereldbekerstand

Bos is uitstekend begonnen aan het wereldbekerseizoen. Bij de eerste twee wedstrijden in het Letse Sigulda veroverde ze brons en zilver, waarna ze vorige week in Innsbruck tweede werd.

In de wereldbekerstand bezet Bos met 835 punten de tweede plaats. Ze heeft 35 punten achterstand op Flock, die na vier wedstrijden aan de leiding gaat.

De volgende World Cup voor de skeletonsters staat op 8 januari in het Duitse Winterberg op het programma. Die wedstrijd vormt tevens het decor voor het EK.

"Winterberg zie ik min of meer als mijn thuisbaan", aldus Bos. "Het is de baan die voor ons als Nederlanders het dichtstbij is en normaal gesproken komen er ook veel familie, vrienden en fans kijken. Dat zal nu niet zo zijn, maar desondanks kijk ik ernaar uit om daar de start van een hopelijk goed 2021 te maken."