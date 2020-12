De Hoofdklasse in het hockey begint weer op zondag 31 januari, zo maakte hockeybond KNHB vrijdag bekend.

Het kabinet gaf eerder deze maand toestemming om topsportcompetities vanaf donderdag 17 december te hervatten. De hockeyteams krijgen van de bond na de lange coronapauze eerst de tijd om een maand te trainen.

Vanaf 31 januari spelen zowel de mannen als de vrouwen in de hoogste klasse zes weekenden achter elkaar om de wedstrijden in te halen die vanwege het coronavirus niet door konden gaan. Halverwege maart is de opgelopen vertraging ingehaald en kan het schema verder worden afgewerkt zoals voorzien.

Het kabinet maakte begin december bekend dat sporten in groepsverband voor senioren (ouder dan achttien jaar) verboden werd, maar dat er een uitzondering geldt voor topsportcompetities. Profcompetities mogen hervat worden, mits de bonden een protocol opstelden om de veiligheid te garanderen.

Eerder werd er alleen een uitzondering gemaakt voor het betaalde voetbal. Na protest van verschillende sportbonden, waaronder de KNHB, werd er echter besloten om voor zestien sporten de topcompetities te hervatten.

Bij de mannen is Bloemendaal met 21 punten uit zeven gespeelde wedstrijden de koploper in de Hoofdklasse. Bij de vrouwen wordt de ranglijst aangevoerd door Den Bosch, dat eveneens de volle buit heeft na zeven duels.