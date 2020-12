Badr Hari is vol vertrouwen voor zijn gevecht van zaterdagavond in Rotterdam tegen Benjamin Adegbuyi. Zijn Roemeense tegenstander heeft in de ogen van de Marokkaanse Amsterdammer niet de wapens om hem te kunnen verslaan.

"Benjamin is hetzelfde als Rico, ze hebben geen special effects", zei Hari in de aanloop naar het gevecht. "Ik heb iedereen al laten zien dat Rico makkelijk te verslaan is."

Daarmee doelde Hari op het titelgevecht in het GelreDome vorig jaar, waarin hij wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven tweemaal tegen de grond sloeg, voordat Hari met een beenblessure moest opgeven.

"Rico heeft geen techniek, geen special effects, hij kan niets bijzonders, net als Benjamin. Het enige dat hij doet is zijn tegenstander uitputten", zei Hari. "Met dit ABC-kickboksen zul je niet van mij winnen, want ik ben next level."

262 Vooruitblik: 'Voor Hari is gevecht tegen Adegbuyi een tussendoortje'

Adegbuyi noemt Hari 'specialist in weglopen'

Adegbuyi is sinds 2016 een trainingspartner van Verhoeven. "Mijn trainer Dennis Krauweel kent Badr al heel lang en Rico kent hem natuurlijk ook goed", vertelde de Roemeen. "Ze hebben me inderdaad wat tips gegeven."

Hari lachte schamper bij het horen van die opmerking. "Er is maar een ding dat Dennis en Rico hem kunnen vertellen. En dat is dat ik hard sla. En dan ga je tegen de grond."

Adegbuyi noemde Hari "een specialist in weglopen", onder meer verwijzend naar de twee gevechten tegen Verhoeven waarin de Amsterdammer met een blessure moest opgeven. "Iedereen weet het toch? Als het gevecht lastig wordt, dan vindt Badr altijd een manier om er tussenuit te knijpen", zei Adegbuyi.

234 Hari denkt in eerste ronde klaar te zijn met Adegbuyi

Hari: 'Ik sloeg zijn legendes allemaal knock-out'

Hari (die 106 van zijn 122 gevechten won, waarvan liefst 92 op knock-out) reageerde cynisch: "Hij spreekt de waarheid. Hij kijkt natuurlijk al heel lang naar mij en zag hoe ik wegliep tegen Eroll Zimmerman, Ruslan Karaev en Alistair Overeem", somde Hari een aantal van zijn belangrijkste zeges op. "Allemaal legendes waar hij fan van was, zijn door mij knock-out geslagen."

Het gevecht tussen Hari en Adegbuyi begint zaterdag naar verwachting tussen 21.30 en 22.30 uur op een locatie in Rotterdam die vanwege veiligheidsredenen geheim wordt gehouden.