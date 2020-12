Russische sporters blijven uitgesloten van deelname aan de komende twee edities van de Olympische Spelen. Het internationale sporttribunaal CAS halveerde donderdag weliswaar een vierjarige schorsing, maar dat verandert niets aan de afwezigheid van Rusland op 's werelds grootste sportevenement.

De Russen kregen de schorsing in december vorig jaar opgelegd vanwege overtreding van de dopingregels. Het Russische antidopingbureau accepteerde dat niet en stapte naar het CAS.

De uitspraak van het sporttribunaal betekent dat Rusland volgend jaar niet welkom is op de Olympische Spelen in Tokio en dat het land ook ontbreekt op de Winterspelen van 2022 in Peking. Bovendien zijn grote toernooien als het WK voetbal verboden terrein.

Tijdens de Winterspelen van 2018 ontbrak Rusland ook al op het grootste sportevenement ter wereld; ook toen was een groot dopingschandaal de reden. Destijds mochten alleen Russische atleten zonder dopingverleden meedoen, onder neutrale vlag. Zeer waarschijnlijk geldt die uitzondering ook bij de Spelen van Tokio en Peking.

Het CAS is het deels eens met de bevindingen van het WADA, dat oordeelde dat de Russen flink gesjoemeld hebben met begin 2019 aangeleverde data van het voormalige dopinglaboratorium in Moskou.