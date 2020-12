Het internationale sporttribunaal CAS spreekt zich donderdag om 16.00 uur uit over de schorsing van Russische sporters voor de komende twee edities van de Olympische Spelen en van andere grote sportevenementen.

Het wereldantidopingbureau WADA schorste Rusland in december 2019 voor vier jaar wegens grootscheepse overtreding van de dopingregels. Het Russische antidopingbureau tekende beroep aan tegen die straf.

In november besteedde het CAS in Lausanne vier dagen aan de zaak met zittingen die eerder werden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Een deel van de hoorzitting ging via videobijeenkomsten.

Het gaat om de vraag of Russische sporters de komende jaren welkom zijn op grote toernooien of eventueel onder neutrale vlag kunnen deelnemen. Ook wordt besloten of Rusland de komende jaren nog internationale evenementen mag organiseren.

Het WADA acht bewezen dat Rusland flink gesjoemeld heeft met begin 2019 aangeleverde data van het voormalige dopinglaboratorium in Moskou.

Russische sporters mogen daardoor niet onder de vlag van het land meedoen aan mondiale sportevenementen, waarvan de Zomerspelen van Tokio in 2021 en de Winterspelen van Peking in 2022 de grootste zijn.