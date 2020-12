Porsche keert in 2023 na vijf jaar afwezigheid met een prototype terug in het startveld van de 24 uur van Le Mans. De Duitse sportwagenfabrikant zei de roemruchte langeafstandsrace na 2017 nog vaarwel om zich te richten op de Formule E.

Door nieuwe regelgeving voor het overkoepelende FIA World Endurance Championship (WEC) zien de Duitsers een mooie gelegenheid om weer aan de start te verschijnen. Le Mans werd al negentien keer gewonnen door Porsche.

Eerder maakte Audi al bekend terug te willen keren in de enduranceraces. De Duitse fabrikant won Le Mans tussen 2000 en 2014 dertien keer en maakte ook bekend vanaf 2022 met een volledig elektrische auto aan de Dakar-rally deel te gaan nemen.

Porsche en Audi gaan in Le Mans niet volledig elektrisch rijden. Ze vormen tot nu toe de enige twee beoogde deelnemers aan de nieuwe LMDh-klasse. Die klasse voor auto's met hybridemotoren overkoepelt zowel het WEC als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Ze kunnen dus in beide kampioenschappen met dezelfde auto in actie komen.

Ook Peugeot keert terug naar Le Mans

Peugeot kondigde eerder al aan terug te keren naar Le Mans, maar doet dat in de LMH-klasse, waar de H staat voor Hypercar. De Franse fabrikant verwacht mee te gaan racen in het seizoen 2022. In die klasse komt onder meer ook Toyota uit, dat momenteel nog wel actief is op Le Mans en in het WEC.

Aston Martin zou met de hypercar Valkyrie ook actief worden in de LMH-klasse. De Valkyrie is ontworpen door Adrian Newey, die bij Red Bull ook de auto van Max Verstappen tekent. Dit project is echter tot nader order stilgelegd. Aston Martin is vanaf volgend seizoen wel met een fabrieksteam actief in de Formule 1, omdat Racing Point die naam gaat dragen.

Voor de 24 uur van Le Mans is de terugkeer van de autofabrikanten een grote opsteker. De afgelopen seizoenen had Toyota het rijk alleen. Sinds het vertrek van Porsche na 2017 wonnen de Japanners drie keer op rij, waaronder twee keer met Fernando Alonso achter het stuur.