Titelverdediger Peter Wright won dinsdag zijn eerste partij op het WK darts, maar na afloop ging het vooral over de opmerkelijke outfit waarin hij op het podium verscheen. De Schot wilde mensen vooral laten lachen in een moeilijke tijd.

Wright staat al bekend om zijn opvallende outfits, maar ging ditmaal een stapje verder door zich als The Grinch te verkleden. Hij had naast zijn haar ook zijn baard en wenkbrauwen groen geverfd en droeg bij opkomst een masker, een sjaal en handschoenen.

"Ik wilde iedereen opvrolijken na zo'n vreselijk rotjaar. Mensen hebben het moeilijk gehad door iemand te verliezen, niet naar buiten te kunnen of een baan kwijt te raken. Ik wilde voor een glimlach zorgen en hopelijk is dat gelukt", aldus Wright tegen RTL 7.

De outfit leidde op onder meer sociale media tot flinke kritiek. Mensen vinden dat de verschijning afbreuk doet aan het imago van de sport, maar de vijftigjarige Wright laat zich daar niet door tegenhouden.

"Het is jammer dat ik pas na de Kerst weer in actie kom, want ik wilde nóg een kerstoutfit aandoen", aldus de regerend wereldkampioen. "Ik wil gewoon iedereen een beetje opvrolijken."

Wright speelt met nieuwe pijlen in Londen. "Ik voel me beter met deze pijlen dan met die van vorig jaar", aldus de Schot, die in theorie Michael van Gerwen kan aflossen als nummer één van de wereld. "Maar daar ben ik niet mee bezig. Ik wil vooral de wereldtitel weer pakken."

Peter Wright in zijn opmerkelijke outfit. (Foto: Pro Shots)