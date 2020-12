Giannis Antetokounmpo heeft dinsdag aangekondigd dat hij zijn contract bij Milwaukee Bucks met vijf jaar gaat verlengen. De 26-jarige topbasketballer wordt met zijn nieuwe verbintenis de bestbetaalde speler ooit in de NBA.

Antetokounmpo, die een contract had tot medio 2021, gaat vanaf het seizoen 2021/2022 in vijf jaar in totaal 228,2 miljoen dollar (187,69 miljoen euro) verdienen. Dat was volgens de complexe NBA-regels het maximale bedrag dat de Bucks hem konden bieden.

"Dit is mijn thuis, dit is mijn stad", schrijft de Griek op zijn sociale media. "Ik ben gezegend dat ik de komende vijf jaar onderdeel mag blijven van de Milwaukee Bucks. Laten we ervoor zorgen dat die jaren iets opleveren. De show gaat door."

Het duurste contract in de NBA stond op naam van Russell Westbrook, die in 2017 voor vijf jaar en 206,8 miljoen dollar tekende bij Oklahoma City Thunder.

Bucks wachten al heel lang op titel

Antetokounmpo werd de afgelopen twee seizoenen uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Hij is pas de tweede Europeaan die deze titel kreeg, na de Duitser Dirk Nowitzki (2006/2007).

Voor de Bucks is de contractverlenging van de sterspeler zeer goed nieuws, een week voor de start van het nieuwe seizoen. Of Antetokounmpo zijn toekomst ook na dit seizoen aan de Bucks zou verbinden, was de afgelopen maanden de belangrijkste vraag in de NBA.

Antetokounmpo speelt sinds zijn entree in de NBA in 2013 voor Milwaukee. Hij leidde de Bucks de afgelopen twee jaar in het reguliere naar de eerste plek in de Eastern Conference, maar in de play-offs ging het mis in de halve finales (2018/2019) en de kwartfinales (2019/2020). De Bucks wonnen hun enige NBA-titel in 1971.