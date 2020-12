Het voormalige toppaard Totilas is in de nacht van zondag op maandag overleden, zo heeft de Duitse dressuurruiter Matthias Rath dinsdag bekendgemaakt. De zwarte hengst is twintig jaar geworden.

"Het gebeurde afgelopen nacht, maar we hebben even de tijd genomen om het te verwerken", vertelt Rath aan de website Eurodressage.com. "Totilas is geopereerd en stond zelfs weer op, maar hij heeft het niet gered. Hij verkeerde nog in topvorm."

Totilas werd in het verleden bereden door Edward Gal. De Nederlandse dressuurruiter zette het paard sinds 2008 in bij wedstrijden en de combinatie vierde de nodige successen.

Op het EK van 2009 pakten Gal en Totilas tweemaal goud en een jaar later veroverden ze drie keer goud op de Wereldruiterspelen van 2010 in het Amerikaanse Lexington.

Matthias Rath was de laatste berijder van Totilas. (Foto: Pro Shots)

Totilas werd voor miljoenen verkocht

Totilas wordt over het algemeen gezien als het beste dressuurpaard ooit. Naast de successen op de Wereldruiterspelen en de twee Europese titels zette Gal destijds ook wereldrecords neer in alle disciplines van de dressuur.

Eind 2010 werd Totilas voor meer dan 10 miljoen euro verkocht aan de Duitser Paul Schockemöhle. Sindsdien werd het paard bereden door Rath, maar successen bleven uit.

Bij de aankoop hadden de Duitsers de verwachting dat Totilas nog jaren zou domineren, maar aanhoudende blessureperikelen wierpen het paard ver terug. Medio 2015 ging het paard officieel met pensioen.