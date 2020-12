De Nederlandse handbalsters maken nog kans op de vijfde plaats bij het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was dinsdag in de laatste wedstrijd van de hoofdronde met 35-24 te sterk voor Roemenië.

Oranje moest van Roemenië winnen om zich nog te kunnen plaatsen voor de strijd om de vijfde plaats. Daarvoor is de regerend wereldkampioen afhankelijk van het resultaat bij Kroatië-Duitsland, dat later op de dag wordt gespeeld.

Als Kroatië niet verliest van Duitsland, plaatst Nederland zich voor de wedstrijd om de vijfde plaats. Die staat komende vrijdag op het programma in Herning.

Dankzij de overwinning op Roemenië eindigt Nederland in de hoofdronde op zes punten. Koploper Noorwegen is met acht punten al zeker van een plaats in de halve eindstrijd.

Oranje werd maandag ondanks een overwinning op Duitsland (28-27) uitgeschakeld. Om nog enigszins zicht te houden op een plek bij de laatste vier moest met minimaal twee doelpunten verschil gewonnen worden van de Duitse vrouwen.

De uitschakeling op het EK volgde bijna een jaar nadat Nederland in Japan voor het eerst in de historie wereldkampioen werd. Op de laatste twee EK's werd zilver (2016) en brons (2018) veroverd.

Bo van Wetering werd met acht doelpunten topscorer. (Foto: ANP)

Nederland slaat al snel een gaatje

Oranje schoot uit de startblokken in Kolding en had mede dankzij drie treffers van Bo van Wetering al snel een 5-1-voorsprong te pakken. Roemenië knokte zich iets terug, maar wist de achterstand niet helemaal weg te werken.

Onder leiding van Kelly Dulfer vergrootte Nederland de marge weer naar vier doelpunten. Bij rust leidde de formatie van Mayonnade met 16-12.

De Roemeense vrouwen kwamen in de tweede helft aanvankelijk terug tot 17-15, maar ze slaagden er wederom niet in om op gelijke hoogte te komen. Dankzij drie doelpunten van Debbie Bont en twee treffers van Van Wetering leidde Oranje een kwartier voor tijd met 25-18.

In de slotfase nam Nederland steeds meer afstand van Roemenië. Van Wetering, die met acht goals topscorer werd, bleef het net vinden en Inger Smits was drie keer op rij trefzeker.