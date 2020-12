Het KLM Open keert volgend jaar terug in de vertrouwde maand september. Het Nederlandse golftoernooi van de Europese Tour zal in 2021 van 16 september tot en met 19 september worden gespeeld.

De organisatie gaat ervan uit dat sportevenementen van grote omvang tegen die tijd weer doorgang kunnen vinden. De 101e editie van het internationale golftoernooi heeft voor de eerste keer plaats op de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt.

Het KLM Open werd dit jaar geschrapt vanwege de coronapandemie."Het was een teleurstelling dat het KLM Open 2020 moest worden afgelast, maar de redenen hiervoor zijn bekend en begrijpelijk", aldus toernooidirecteur Daan Slooter dinsdag. "We gaan ervan uit dat het in september 2021 weer mogelijk is om een succesvol en aantrekkelijk toernooi te organiseren."

Het KLM Open is niet het enige toernooi dat dit jaar niet doorging en volgend jaar terugkeert op de Europese Tour. Het geldt voor nog zeventien andere toernooien. In totaal telt de Tour een volle kalender met 42 toernooien.

Bernardus Golf in Cromvoirt had eigenlijk dit jaar voor het eerst het decor van het KLM Open moeten zijn. (Foto: KLM Open)

Prijzengeld Rolex Series verhoogd

Vier toernooien behoren tot de zogeheten Rolex Series. Het prijzengeld van drie van deze toernooien is verhoogd van 7 naar 8 miljoen dollar (6,5 miljoen euro).

Het vierde en laatste toernooi uit de Rolex Series is het Tour Championship, oftewel de seizoensfinale in Dubai (18-21 november). Voor dat toernooi gaat het prijzengeld omhoog naar 9 miljoen dollar (7,5 miljoen euro).

Het KLM Open heeft volgend jaar 1 miljoen euro prijzengeld. Dat is minder dan in voorgaande jaren, toen het bedrag steevast op 1,8 miljoen euro lag.