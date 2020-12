Topsport blijft tijdens de lockdown toegestaan, maar sporthallen en zwembaden zijn zeker tot 19 januari gesloten. Dat leidt tot improvisatie en twijfels in onder meer het basketbal, handbal en waterpolo.

Vorige week dinsdag gaf het kabinet topsportcompetities toestemming om op 17 december weer van start te gaan. Zes dagen later kondigde premier Mark Rutte echter aan dat alle binnensportlocaties, waaronder de zwembaden, dicht zouden gaan.

"Vorige week ging de vlag uit, omdat we weer mochten beginnen. Maar nu moeten de zwembaden dicht", zegt voorzitter John Jansen van AZC uit Alphen aan den Rijn, de koploper in de Eredivisie mannen. "En gaat het bad alleen voor ons open? Ik weet bijna zeker dat dit niet reëel is."

Zwembond KNZB liet maandagavond weten dat hervatting van de waterpolocompetities eigenlijk niet haalbaar is. "Logisch", zegt Jansen. "Het zijn niet alleen de wedstrijden. Het badwater moet op temperatuur worden gehouden, er moet chloor in; daar is toch personeel voor nodig."

Technisch coördinator Rob van de Blaak van Polar Bears, de nummer één bij de vrouwen, houdt hoop. "Het gaat in totaal om zestien of zeventien zwembaden waar de clubs uit de Eredivisie in trainen en spelen. Als die allemaal zeggen: 'We geven jullie de sleutel, jullie kunnen erin', dan is het mogelijk. Maar als ze er een paar dichtgooien, dan houdt het op. Het is hopen tegen beter weten in."

De topsportcompetities buiten het voetbal liggen sinds half oktober stil. (Foto: ANP)

Basketballers hebben aan sleutel sporthal genoeg

De organisatie van de Dutch Basketball League (DBL) rekent erop dat vrijwel alle clubs in hun eigen sporthal terechtkunnen. Vanaf donderdag mogen de spelers uit de topcompetitie weer in groepsverband gaan trainen.

"Bepaalde locaties blijven alleen open voor het Eredivisie-basketbal, omdat dit onder topsport valt", zegt DBL-voorzitter Ramses Braakman. "Sommige gemeentes hebben daar een verklaring voor nodig van NOC*NSF of van de DBL. Dat zijn we nu aan het inventariseren."

Zo blijft de Apollohal, de thuishaven van Apollo Amsterdam, de komende weken dicht. De Amsterdamse ploeg mag wel trainen in de Sporthallen Zuid. De Maaspoort in Den Bosch en MartiniPlaza in Groningen blijven ook open.

"Maar met sporthallen die van de gemeente zijn, moeten we aparte afspraken maken. Ik verwacht daar geen problemen mee", zegt Braakman. "De clubs hebben aan een sleutel genoeg. Ze zetten het licht in de hal aan en ze kunnen trainen, twee keer per dag. Douchen doen de spelers thuis."

Het is de bedoeling dat de Dutch Basketball League op 16 januari wordt hervat. Alle spelers worden twee keer per week getest op het coronavirus.

Handballers zijn nog aan het inventariseren

De Nederlandse handbalbond, die vorige week ook toestemming van de overheid kreeg om de topcompetitie weer op te starten, is bezig met een inventarisatie van mogelijke problemen met de sluiting van sporthallen.

"De ene club zal wel naar binnen kunnen, de andere niet", zegt voorzitter Tjark de Lange. "We zijn dat nu aan het uitzoeken."

"We hopen de Eredivisie in januari te kunnen hervatten. Maar met de BeNe League zal het lastig worden, want de Belgische clubs mogen momenteel niets doen."