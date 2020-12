Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft dinsdag bevestigd dat over honderd dagen in Fukushima de fakkelestafette door Japan begint. De olympische vlam legt vanaf 25 maart een route af door alle 47 regio's van het Aziatische land.

Op 23 juli komt de fakkel aan in Tokio, waar dan de openingsceremonie van de Spelen gehouden moet worden. Vanwege het coronavirus is het nog altijd onduidelijk of het mondiale sportevenement doorgaat en zo ja, in welke vorm.

Het organisatiecomité heeft de route van de estafette vastgelegd. De vlam trekt in een estafettetocht door 859 gemeentes in Japan. Zo'n tienduizend mensen mogen een stukje met de vlam lopen. Om te vieren dat de optocht over honderd dagen begint, kleurt de Tokyo Skytree, de 634 meter hoge televisietoren in Tokio, dinsdagavond goud.

De fakkelestafette start op het trainingscomplex van de Japanse voetbalploeg in Fukushima, de regio die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en daaropvolgend een tsunami en een kernramp.

De olympische vlam werd in maart op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia en arriveerde op 20 maart in Japan. Enkele dagen later besloot Japan in samenspraak met het IOC om de Spelen vanwege de coronacrisis uit te stellen naar 2021.

In Tokio zijn de voorbereidingen op de Olympische Spelen in volle gang. (Foto: Pro Shots)