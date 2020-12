Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters is behoorlijk teleurgesteld door de uitschakeling maandag op het EK. Oranje had niet voldoende aan een 28-27-zege op Duitsland in de hoofdronde.

Nederland moest met minimaal twee doelpunten verschil winnen om kans te maken op een plek in de halve finales. Dat lukte dus net niet, waardoor na zes eindtoernooien voor het eerst niet de laatste vier werden bereikt.

"Wat kan ik zeggen? We kennen de regels, dit was niet genoeg om de halve finales te halen. Dit was denk ik onze beste wedstrijd op dit EK. Maar zoals in alle wedstrijden faalden we op beslissende momenten", sipte Mayonnade.

"Ook nu hadden we weer weet ik niet hoe vaak de kans om met twee doelpunten verschil voor te komen, maar we maakten te veel fouten en misten te veel kansen. Dat is in een notendop ons toernooi."

'Op dit niveau speel je een ploeg niet even weg'

Nederland moet zich door de uitschakeling richten op de strijd om de vijfde plaats. Een bittere pil, nadat er wel medailles werden gepakt op het WK 2015 (zilver), EK 2016 (zilver), WK 2017 (brons), EK 2018 (brons) en WK 2019 (goud).

"Dit is balen natuurlijk, maar we gaan er alles aan doen om nog voor de vijfde plaats te spelen", aldus hoekspeelster Angela Malestein, die met zes treffers een belangrijk aandeel had in de overwinning op Duitsland.

"We speelden een prima wedstrijd, maar hebben wel te veel kansen gemist. Dat is geen schande, want we speelden met veel jonge meiden in de ploeg die nog niet gewend zijn aan de druk. Hun keeper was vandaag ook uitzonderlijk sterk."

Malestein was niet verrast door het sterke optreden van Duitsland. "Henk Groener, onze oude bondscoach, is daar al een paar jaar aan het werk en heeft een goede ploeg gesmeed. Op dit niveau speel je een ploeg niet even weg. Winnen met vijftien doelpunten verschil of zo was dan ook een utopie."