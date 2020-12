Honkbalclub Cleveland Indians gaat de meer dan honderd jaar oude naam veranderen. De bijnaam Indians refereert aan de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten en wordt inmiddels door veel mensen beschouwd als een uiting van racisme.

"We zijn begonnen met het proces dat moet leiden naar een nieuwe naam voor onze club, die niet is gebaseerd op oorspronkelijke bewoners. Het is onze wens om onze achterban te verenigen", schrijft Cleveland in een verklaring.

Cleveland, dat in 2019 al besloot het gebruik van afbeeldingen van de mascotte (Chief Wahoo) te beperken, is het tweede team in de Amerikaanse topsport dat onder druk overgaat tot een naamswijziging.

In Juli koos het American footballteam Washington Redskins ervoor om verder te gaan als Washington Football Team. Redskins (roodhuiden) geldt als kwetsend ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners van het land.

De naamswijziging van Washington was een gevolg van de maatschappelijke onrust die ontstond na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die eind mei in Minneapolis overleed door politiegeweld.

De gebeurtenissen rond Floyd leidden tot discussies om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiële personen uit het verleden te verwijderen.