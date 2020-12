De Nederlandse handbalsters zijn uitgeschakeld op het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won maandag wel de cruciale wedstrijd van Duitsland in de hoofdronde van het toernooi, maar deed dat niet met minimaal twee doelpunten verschil: 28-27.

Nederland kwam goed uit de startblokken in het Deense Kolding. Toch leidde Duitsland, getraind door de Nederlandse bondscoach Henk Groener (die van 2009 tot 2016 de Nederlandse handbalsters onder zijn hoede had), bij rust met 14-15. Oranje leek in de tweede helft dood en begraven, maar herpakte zich en trok de wedstrijd in een zenuwslopend slot naar zich toe. Het bleek alleen niet genoeg voor de halve finales.

Door de eerdere nederlaag tegen Noorwegen (25-32) in de tweede groepsfase moest Nederland met twee doelpunten verschil winnen van Duitsland om enigszins zicht te houden op de halve finales van het EK. Oranje had voor aanvang al een kleine theoretische kans op een plek bij de laatste vier, die bestaat uit de twee beste teams van de twee poules van zes.

De regerend wereldkampioen was in de eerste groepsfase na nederlagen tegen Servië en Kroatië al dicht bij een roemloze uitschakeling. Door een overwinning op Hongarije plaatste Nederland zich vorige week alsnog ternauwernood voor de hoofdronde.

De uitschakeling op het EK volgt bijna een jaar nadat de handbalsters in Japan voor het eerst in de historie wereldkampioen werden. Bij het laatste EK, vier jaar geleden in Zweden, behaalde Oranje nog een zilveren medaille. Destijds was in de finale recordkampioen Noorwegen nipt te sterk.

Laura van der Heijden in actie tegen Duitsland. (Foto: ANP)

Nederland wint dankzij zenuwslopend slot

Nederland besefte in de beginfase dat het om zijn laatste kansen op het EK streed en kwam furieus uit de startblokken. Na een kleine tien minuten leidde Oranje dankzij drie treffers van Lois Abbingh met 7-5, maar na een time-out van Duitsland was de ploeg van Mayonnade van slag en incasseerde het in twee minuten tijd vijf treffers.

Pas diep in de eerste helft keerde de strijdlust terug bij Nederland en dat resulteerde in de aansluitingstreffer vlak voor rust. Duitsland leek wakker geschud en handhaafde richting de pauze een voorsprong van één treffer: 14-15.

In de tweede helft herpakte Nederland zich en kwam het zelfs terug tot 19-19, waarna Kelly Dulfer verzuimde Oranje voor het eerst weer op voorsprong te zetten. Niet voor het eerst in de wedstrijd stuitte ze op de ontketende Duitse keeper Dinah Eckerle, die bij 20-20 ook een antwoord had op een strafworp van Abbingh.

De 28-jarige Abbingh hield Nederland in een zinderende slotfase in de wedstrijd. Via talent Bo van Wetering kwam Oranje nog tot 23-23, waarna de landen er een zinderende strijd van maakten. Breekpunt in de wedstrijd waren twee Duitse tijdsstraffen in een minuut tijd, waarna Oranje op 26-24 kwam en die voorsprong ook niet meer verspeelde. Het bleek alleen niet genoeg voor de halve finales.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Nederland nog kans maakte op de halve finales van het EK, maar dat bleek onjuist.