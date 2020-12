Joost Luiten baalt stevig van het afgelopen seizoen dat hij heeft gedraaid. De 34-jarige Nederlandse golfer sloot zondag het voor hem teleurstellend verlopen jaar af met een plek in de middenmoot op het DP World Tour Championship in Dubai.

"De manier waarop was teleurstellend en eigenlijk typerend voor het hele jaar: ik doe veel goede dingen, maar maak steeds te veel bogeys en vaak ook totaal onnodig", schrijft Luiten maandag op zijn eigen website.

Luiten stond dit seizoen slechts drie keer in de top tien van een toernooi en belandde daardoor op de 72e plaats van de jaarranking, zijn slechtste prestatie in elf jaar. Hij zakte naar de 157e plek op de wereldranglijst van de PGA Tour.

"Zoals het dit jaar ging, is golf vooral frustrerend. Ik neem nu even rust, maar het vizier gaat heel snel op 2021. Het moet anders en beter, dat is duidelijk. Die wisselvalligheid in mijn spel is heel frustrerend en moet er echt uit."

'Ik kom heel moeilijk in een tunnelvisie'

Luiten, die in 2018 op het Oman Open voor de laatste keer een titel veroverde, denkt dat zijn tegenvallende resultaten voor een belangrijk deel zijn te wijten aan de afwezigheid van publiek vanwege de coronacrisis.

"Voor alle spelers is het natuurlijk hetzelfde, dus het is zeker geen excuus voor mijn mindere prestaties, maar ik heb gewoon moeite met spelen zonder publiek. Ik kom heel moeilijk in een tunnelvisie."

"Ik ben dan niet gefocust genoeg en daardoor te vaak net niet scherp. De kans is natuurlijk groot dat we volgend jaar zeker de eerste toernooien ook zonder publiek spelen, dus ik moet daar wel iets op gaan vinden."