Het EK hockey bij de mannen en vrouwen vindt in 2023 plaats in Mönchengladbach. De Europese hockeyfederatie EHF heeft het Europese toernooi maandag toegekend aan de Duitse hockeybond.

Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat het EK hockey plaatsvindt in Mönchengladbach. In 2011 streek het toernooi ook al neer in de Duitse stad, waar de Nederlandse hockeysters beslag legden op de achtste Europese titel. De mannen verloren in de finale met 2-4 van Duitsland.

Nederland, dat volgend jaar juni het EK organiseert in het Wagener Stadion in Amstelveen, had geen bid ingediend voor de organisatie van het EK van 2023. België, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje waren aanvankelijk wel geïnteresseerd in de organisatie van het toernooi, maar vanwege de coronapandemie trokken Engeland, Frankrijk en Spanje zich terug. De EHF koos daarop voor Duitsland. Het toernooi vindt in augustus plaats.

"De bids van België en Duitsland waren zeer sterk en we weten dat beide bonden in staat zouden zijn om een ​​uitstekend evenement neer te zetten", aldus de Nederlandse EHF-voorzitter Marijke Fleuren. "Bij deze gelegenheid vertrouwen we de Duitse hockeybond de presentatie van ons meest prestigieuze evenement toe."

Met tien Europese titels zijn de Nederlandse hockeysters recordhouder bij het EK hockey. De ploeg van bondscoach Alyson Annan is op dit moment regerend Europees kampioen. De mannen, die op het EK van 2019 in Antwerpen teleurstellend derde werden, moeten Duitsland (acht titels) voor zich laten op de eeuwige ranglijst. Oranje werd vijf keer Europees kampioen.

De winnaar van het EK pakt automatisch een ticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.