Hoewel er nog geen datum geprikt is, kijkt bokser Tyson Fury al enorm uit naar een gevecht met Anthony Joshua. Hij is zeer waarschijnlijk de volgende opponent van de WBA-, IBF- en WBO-kampioen in het zwaargewicht.

Joshua verdedigde zijn gordels in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) met succes tegen de Bulgaar Kubrat Pulev. Er wordt al langer over een gevecht met WBC-titelhouder Fury gesproken, maar zover kwam het nog niet.

"Ik heb altijd al gezegd dat ik denk dat Joshua gemaakt is voor iemand met mijn stijl. Het wordt een van de explosiefste en snelste gevechten ooit. Mijn doel is om hem binnen vier rondes uit te schakelen", zegt de 32-jarige Fury maandag in het tv-programma Good Morning Britain.

"We zullen zien hoe het allemaal gaat lopen. Laten we hopen dat het gevecht er komt. Ik wil in ieder geval graag. Ik wil het al vijf jaar lang en heb goede hoop dat het in 2021 gaat gebeuren."

In de bokswereld wordt enorm uitgekeken naar een clash tussen de Britten Fury en Joshua. Fury staat op dertig overwinningen in 31 partijen (één wedstrijd eindigde onbeslist) en Joshua verloor pas één keer.

Voor een confrontatie zijn nog wel wat hobbels te nemen. Zo zit Fury contractueel nog vast aan een derde gevecht met de Amerikaan Deontay Wilder en schijnt de Oekraïner Oleksandr Usyk te azen op een partij tegen Joshua.

Anthony Joshua won op knock-out van Kubrat Pulev. (Foto: Pro Shots)