De Nederlandse handbalsters staan maandag voor een loodzware opgave op het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade moet met ruime cijfers winnen van Duitsland om zicht te krijgen op de halve finales, terwijl het al lastig is om überhaupt te winnen van de oosterburen.

"Winnen van Duitsland is niet zomaar gedaan", zegt Jessy Kramer. "Natuurlijk zijn we ermee bezig dat we een ruime overwinning nodig hebben voor het doelsaldo, maar we kunnen niet blijven rekenen. Eerst maar eens goed spelen. Dan zien we het wel."

Na het verlies vrijdag tegen Noorwegen heeft Oranje nog altijd maar twee punten in de hoofdfase van het EK, terwijl de Noren (acht punten) niet meer te achterhalen zijn en ook Kroatië en Duitsland meer punten hebben dan Nederland. Oranje heeft nog twee wedstrijden te spelen in Kolding (na Duitsland wacht dinsdag Roemenië) en alleen de nummer één en twee van de groep gaan door naar de halve finales.

Regerend wereldkampioen Nederland heeft een klein wonder nodig om door te gaan. "Het wordt een heel zware wedstrijd tegen de Duitsers", verwacht captain Danique Snelder, die in Duitsland speelt bij SG BBM Bietigheim. Ze kent ook de Duitse bondscoach Henk Groener, de Nederlander die tot en met de Spelen van Rio de Janeiro bondscoach was van Oranje.

"De wedstrijden tegen Duitsland zijn altijd speciaal", vervolgt de dertigjarige Snelder. "Ook omdat we jarenlang met Henk hebben gewerkt. We willen heel graag winnen. Het moet nu gebeuren, er zijn geen excuses."

Stand groep II hoofdronde EK 1. Noorwegen 4-8 (138-93)

2. Kroatie 4-6 (101-103)

3. Duitsland 3-4 (77-86)

4. Nederland 3-2 (78-83)

5. Hongarije 3-0 (71-84)

6. Roemenië 3-0 (59-75)

Danique Snelder tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. (Foto: ANP)

'Iedereen wil van iedereen winnen'

De dertigjarige Kramer speelde ook jarenlang in Duitsland, maar staat nu in Frankrijk bij Toulon Saint-Cyr onder contract. "De spelers kennen elkaar goed van de clubs. Iedereen wil van iedereen winnen bij Nederland-Duitsland, het wordt interessant", vertelt ze.

Snelder zegt dat Nederland en Duitsland qua speelstijl met elkaar te vergelijken zijn. "We hebben beiden een vrij gesloten defensie en willen snel naar voren. Dat wordt interessant. Ik ben ook vol vertrouwen, de kans op een plek in de halve finales is klein, maar ik geloof er wel in."

Snelder put die moed uit de wedstrijd van vrijdag tegen Noorwegen, al verloor Oranje met stevige cijfers (25-32). "Ik vond dat er in dat duel een paar situaties waren waarbij we benadeeld werden door de scheidsrechters. Daardoor kwamen we op een achterstand van vijf punten en tegen Noorwegen is dat een enorm gat. Maar in de tweede helft konden we op bepaalde momenten prima meekomen. En voor rust stond de dekking goed. Dat geeft hoop."

Nederland tegen Duitsland begint maandag om 18.15 uur in de Sydbank Arena in Kolding. Als Oranje verliest, ontbreekt het voor het eerst sinds 2015 in de halve finales van een groot toernooi (EK, WK of Spelen).