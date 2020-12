Björn Koreman heeft zondag in de marathon van Wenen voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio.

De 29-jarige Koreman won de race over 42,195 kilometer door de Oostenrijkse hoofdstad in 2:11.07. Daarmee verbeterde hij niet alleen zijn persoonlijk record met ruim 6 minuten, maar bleef hij ook 23 seconden onder de eis voor de Spelen (2:11.30).

De Brabander is de vierde Nederlander die voldoet aan de limiet. Er mogen volgend komend jaar in Sapporo drie Nederlandse mannen meedoen aan de olympische marathon.

Abdi Nageeye, de houder van het Nederlands record met 2:06.17, is zeker van deelname. Vorige week in Valencia voldeden ook Bart van Nunen (2:10.16) en Frank Futselaar (precies 2:11.30) aan de limiet.

De marathon in Wenen diende als Oostenrijks kampioenschap, maar er mochten ook lopers uit andere landen aan meedoen. Koreman is een voormalig kettingroker die in 2013 besloot om zich volledig te richten op een hardloopcarrière.