Anthony Joshua heeft het titelgevecht tegen Kubrat Pulev op overtuigende wijze gewonnen. De 31-jarige Brit klopte in Londen zijn Bulgaarse tegenstander met een knock-out in de negende ronde en behoudt zo zijn wereldtitels in het zwaargewicht bij de IBF, WBO en WBA.

Het duel werd afgewerkt in de Wembley Arena, vanwege de coronamaatregelen met een beperkt aantal van duizend toeschouwers. Zij zagen Pulev al in de derde ronde tegen het canvas gaan, maar de 39-jarige uitdager weigerde de strijd te staken.

Na het nog een tijdje volgehouden te hebben in het eenzijdige gevecht, ging Pulev in de negende ronde opnieuw neer, dit keer na een rechtse directe van Joshua. De Engelsman kon zo zijn 24e overwinning in 25 partijen vieren.

De enige nederlaag van Joshua was eind 2018 tegen de Mexicaan Andy Ruiz Jr., die hem in New York wist te onttronen als wereldkampioen. Joshua nam een jaar later in Saoedi-Arabië revanche.

Anthony Joshua liet zijn uitdager Kubrat Pulev kansloos in de Wembley Arena. (Foto: Pro Shots)

Titanenstrijd met Fury weer een stap dichterbij

De overwinning van Joshua brengt een titanenstrijd met Tyson Fury weer een stap dichterbij. De bokswereld kijkt al lange tijd reikhalzend uit naar de 'Battle of Britain'. Fury is wereldkampioen in het zwaargewicht bij boksbond WBC.

Joshua maakte na het gevecht tegen Pulev duidelijk er wel voor open te staan. "Wie die gordels ook heeft, ik wil ertegen boksen", zei hij tegen het publiek. "Als het Tyson Fury is, laat het dan tegen Tyson Fury zijn."

Bokspromotor Eddie Hearn kan niet wachten om het duel te organiseren. "Dit is het enige gevecht waar het nu om gaat. Het grootste gevecht ooit in de Britse bokshistorie. We gaan hier direct werk van maken."