Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kim Busch en Maaike de Waard hebben zaterdag bij kortebaanwedstrijden in Eindhoven het wereldrecord op de 4x50 meter vrije slag verbeterd.

het Nederlandse viertal noteerde 1.32,50 en was daarmee veel sneller dan het oude record, dat ook al van Nederland was.

In 2017 zwommen Kromowidjojo en Heemskerk met Valerie van Loon en Tamara van Vliet bij de EK kortebaan in Kopenhagen naar 1.33,91.

Het kortebaanzwemmen is niet-olympisch. Kromowidjojo en Heemskerk waren in het verleden zeer succesvol op de estafette op de langebaan.

Op de 4x100 meter pakten ze in 2008 goud op de Spelen in Peking en vier jaar later was er zilver tijdens de Spelen in Londen.