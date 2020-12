Topkogelstootster Christina Schwanitz vindt dat de Olympische Spelen hoe dan ook volledig verpest zijn door de coronapandemie. Ze heeft nauwelijks nog motivatie zich optimaal voor te bereiden op het evenement van volgend jaar in Tokio.

"Het evenement zal ongetwijfeld doorgaan. Maar het wordt een wedstrijd als alle andere. Niets bijzonders", aldus de 34-jarige Duitse, die voormalig wereldkampioene is in haar sport.

Twee maanden geleden had Schwanitz nog gezegd dat Tokio in 2021 haar grote doel is. Inmiddels is de nummer zes van Rio de Janeiro 2016 van gedachten veranderd. Ze is een van de eersten die zich negatief uitspreekt over de komende Spelen.

"Alle glamour is weg", zegt ze. "Wat straks in Tokio gaat gebeuren, heeft niets meer met de olympische gedachte te maken. Er zal geen verbondenheid meer zijn zoals gebruikelijk was tussen atleten. Het is moeilijk om daar nog motivatie voor op te brengen."

Schwanitz zegt ondanks haar motivatiegebrek niet te overwegen op te houden met haar sport. "Ik heb er nog heel veel plezier in. En ongetwijfeld komen er straks weer veel mooie evenementen."

Er wordt in Tokio hard gewerkt om de Spelen, die met een jaar werden uitgesteld, zonder problemen te laten verlopen. Inmiddels is onder meer duidelijk de olympiërs bij aankomst in Tokio niet veertien dagen in quarantaine hoeven. Mogelijk mag er publiek aanwezig zijn in Japan.

In Tokio zijn de voorbereidingen op de Olympische Spelen in volle gang. (Foto: Pro Shots)