Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag bij de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck opnieuw een medaille veroverd. De 27-jarige Gelderse eindigde als tweede achter de Russin Elena Nikitina.

Bos gaf over één heat 0,28 seconden toe op Nikitina. Wel was de Nederlandse zeventien honderdsten sneller dan Janine Flock, die het podium completeerde. De Oostenrijkse had de eerste twee World Cups gewonnen.

De uitslagen van de eerste heat werden ongeldig verklaard, omdat er mede vanwege het weer te veel onregelmatigheden waren. Door de harde wind kwam er veel sneeuw op de baan terecht.

Voor Bos is het haar derde podiumplaats in drie wedstrijden. Vorige maand pakte ze met het zilver in het Letse Sigulda voor het eerst in drie jaar een wereldbekermedaille. Een week later werd ze op dezelfde baan derde.

'Dit is een mooie bevestiging'

"Ik ben heel blij met deze zilveren medaille", zegt Bos. "Dit is toch een mooie bevestiging voor mijzelf en het team. In Letland zagen we natuurlijk al dat het goed ging, maar het is fijn om het ook op een andere baan bevestigd te krijgen."

In de wereldbekerstand blijft Bos tweede achter Flock, die op 650 punten staat. Ze heeft dertig punten achterstand op de drievoudig Europees kampioene. Nikitina bezet met 587 punten de derde plaats.

De World Cup in Innsbruck was de derde van dit seizoen. Volgende week vrijdag komen de skeletonsters opnieuw in actie op de Oostenrijkse baan.