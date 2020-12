Anthony Joshua heeft geen zin meer om antwoord te geven op de vele vragen die hij krijgt over Tyson Fury. De wereldkampioen in het zwaargewicht is vol in voorbereiding op zijn titelgevecht met Kubrat Pulev van zaterdag in Londen.

Joshua zet zijn gordels van de IBF, WBA en WBO op het spel tegen Pulev. Media hebben het echter vooral over Fury, die de volgende tegenstander van de Brit moet worden.

In juni meldde bokspromotor Eddie Hearn dat Joshua en Fury akkoord zijn over een dubbele confrontatie. Meer details over een clash tussen de Britten zijn er echter nog niet.

"Mensen stellen me vragen over Fury, maar ik ben eigenlijk alleen maar bezig met Pulev. Ik heb geleerd om me er niet meer mee bezig te houden", zei de 31-jarige Joshua bij een persmoment in de aanloop naar zijn gevecht met de acht jaar oudere Pulev.

"Alle vragen over mogelijke toekomstige tegenstanders kunnen pas vanaf de dag na het gevecht met Pulev weer gesteld worden."

'Zal na mijn overwinning pas genieten'

Joshua en Pulev, die allebei één nederlaag leden in hun profloopbaan, vechten zaterdag in het bijzijn van duizend toeschouwers in de Londense O2 Arena.

"Het is mooi voor ze dat ze erbij kunnen zijn, maar ik ben alleen gefocust op Pulev", aldus Joshua. "Dat is niet vervelend bedoeld, maar ik heb belangrijk werk te doen. Na mijn overwinning zal ik pas genieten", aldus de wereldkampioen, die vertrouwen heeft in de winst.

"Ik heb veel redenen voor motivatie. Soms wil ik het ongelijk van mensen bewijzen en ik weet bijvoorbeeld dat mijn erfenis niet voor eeuwig is, dus ik wil het zo goed mogelijk doen. Ik denk niet dat Pulev me kan verslaan."

Joshua en Pulev staan in de nacht van zaterdag op zondag rond 23.30 uur (Nederlandse tijd) tegenover elkaar.