Joost Luiten en Wil Besseling zijn vrijdag weggezakt bij het DP World Tour Championship in Dubai. Beide Nederlandse golfers hadden 73 slagen (1 boven par) nodig voor de tweede ronde van het prestigieuze eindejaarstoernooi.

De 34-jarige Luiten stond achttiende na een ronde van 71 slagen (-1) op de eerste dag, maar begon vrijdag slecht met een bogey op de vierde, vijfde én zesde hole. De nummer 157 van de wereld herstelde zich enigszins met vier birdies op de back nine, maar hij noteerde ook nog twee bogeys.

Luiten staat daardoor halverwege het toernooi op 144 slagen (level par). Hij deelt bij zijn elfde deelname aan de Tour Championship nu de dertigste plek met vier andere golfers.

Besseling zakte negen plekken en staat gedeeld 35e met een totaal van 145 slagen (+1). De debutant in Dubai was in zijn tweede ronde goed voor vier bogeys en drie birdies.

De Amerikaan Patrick Reed, die samen met Luiten speelde, kwam tot liefst negen birdies en gaat door een ronde van 64 (-8) aan de leiding. Hij heeft een totaal van 134 slagen (-10) en een voorsprong van twee slagen op de Engelsman Matthew Fitzpatrick.