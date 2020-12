Li Jie heeft vrijdag haar lange loopbaan beëindigd. De 37-jarige Nederlandse tafeltennisster zal daardoor volgend jaar niet voor de vierde keer meedoen aan de Olympische Spelen.

Jie, die moeder is van een zoontje van zeven jaar oud, woont sinds het begin van de coronacrisis met haar familie weer in haar geboorteplaats Chengdu in China. Ze kiest ervoor om niet meer terug te keren naar Nederland om te proberen zich te plaatsen voor de uitgestelde Spelen van Tokio.

"Ik kan niet of nauwelijks reizen. Bovendien worden er amper kwalificatietoernooien gespeeld", reageert Jie op de site van de Nederlandse tafeltennisbond. "Ik wilde eigenlijk nog eenmaal vlammen op de Olympische Spelen, maar wil het moeilijke kwalificatietraject nu niet ingaan in deze lastige tijden."

"Ik heb een schitterende topsportcarrière gehad en heel veel mooie dingen meegemaakt, maar nu is het tijd voor mijn familie. Ik ga Nederland zeker missen, want ik heb er altijd met veel plezier gewoond en getafeltennist."

Li Jie was jarenlang de beste tafeltennisster van Nederland. (Foto: ANP)

Jie werd vier keer Europees kampioen

Jie kwam twintig jaar geleden naar Nederland. Ze werd vier keer Europees kampioen met de Nederlandse ploeg, won in 2015 samen met de Poolse Li Qian WK-brons in het vrouwendubbel en stond op haar hoogtepunt (2015) veertiende op de wereldranglijst.

De rechtshandige verdediger, die nog kans had om zich individueel te plaatsen voor de Spelen van Tokio, stopt als de mondiale nummer 58. Begin dit jaar kon ze door een blessure niet spelen toen het Nederlandse vrouwenteam haar laatste kans op olympische kwalificatie verspeelde.

Jie deed mee aan de Spelen van 2008 (uitgeschakeld in achtste finales), 2012 (uitgeschakeld in achtste finales) en 2016 (uitgeschakeld in derde ronde).