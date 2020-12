Bondscoach Emmanuel Mayonnade vindt dat de Nederlandse handbalsters niet het niveau haalden dat nodig was om Noorwegen donderdag te verslaan op het EK. Oranje verloor met duidelijke cijfers van de titelfavoriet: 25-32.

"Vorig jaar op het WK wonnen we nog van de Noren en ik was er zeker van dat het weer mogelijk was", zei Mayonnade na de nederlaag in het Deense Kolding. "Maar ik zag te veel fouten bij ons en zij maakten te veel doelpunten via snelle uitbraken."

Nederland begon nog wel gretig aan het duel en bleef lang in het spoor van Noorwegen, maar de zevenvoudig Europees kampioen stond bij rust al met 10-16 voor. In de tweede helft slaagde Oranje er niet meer in die marge te verkleinen.

"We waren over de hele wedstrijd niet constant genoeg", oordeelde Mayonnade. "Dan weer tien minuten heel goed, dan weer een paar minuten heel slecht. Noorwegen profiteerde daarvan. Toen we eenmaal zes, zeven doelpunten achter stonden, wist ik dat het heel moeilijk zou worden nog terug te komen."

Oranje was niet goed genoeg om het superieure Noorwegen te verslaan. (Foto: ANP)

Van der Heijden: 'Hebben grote delen best oké gespeeld'

Door de nederlaag heeft Nederland alleen nog een theoretische kans om de halve finales te bereiken. Oranje moet de resterende twee duels in de hoofdronde winnen en is ook nog afhankelijk van de uitslagen op andere velden.

"Ik heb nog niet gerekend, want ik ga altijd van wedstrijd naar wedstrijd", zei Laura van der Heijden over de kansen van Nederland op het EK. "We gaan nu praten over hoe nu verder, veel bespreken en trainen op de laatste details. Tegen Noorwegen hebben we grote delen van de partij best oké gespeeld, maar ze waren een maatje te groot."

Nederland, dat bij de laatste twee edities van het EK het podium haalde, vervolgt de hoofdronde maandag pas met een wedstrijd tegen Duitsland. Een dag later volgt een duel met Roemenië.